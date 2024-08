Cartas de lectores: Alberdi, el irresistible

Hoy celebramos el Día del Abogado, en homenaje al Ilustre tucumano Juan B. Alberdi quien nació un 29 de agosto de 1810m hijo del comerciante Salvador Alberdi, y doña Josefa Aráoz, parte de su educación la recibió en el Colegio de Ciencias Morales de Buens Aires y es el autor de obras fundamentales para nuestra organización nacional como lo fue “ Bases y puntos de partida para la organización nacional de la República Argentina”, que fue el cimiento donde se redactó la Constitución Nacional de 1853. Sus “Obras Completas” constituyen la impresionante suma de testimonios. Pero Alberdi no sólo se dedicó a su vida política y jurídica sino que tenía varias vocaciones; la música y la literatura también que lo catapultado como un “seductor” empedernido. Bajo esas facetas desarrolló una personalidad que enamoró a bellas señoritas de la época. Al finalizar sus estudios de abogacía en Buenos Aires regresó a Tucumán donde surgió un romance con Julia Alurralde; estando comprometido y habiendo recibido ofertas de cargos públicos , retornó a Buenos Aires, desechando ese compromiso. En Buenos Aires en las tertulias de Mariquita Sánchez de Mendeville, con su aire tristón atraía a niñas de su época. Fue entonces que mantuvo una relación con Petrona Abadía y Magna, con la cual tuvo un hijo que llamaron Manuel Alberdi; no se casó y en 1838 marchó al exilio en Montevideo para alejarse de Rosas. Cuando cayó Rosas el tucumano prefirió permanecer en Chile donde escribió “Las Bases”; mientras salía con Jesusa Alberdi se sintió atraído por Matilde Lamarca que se enamoró de este hombre maduro y romántico. Estando en Londres conoció en casa de Manuelita Rosas y una joven viuda argentina llamada Ignacia Gómez de Canevas. Luego la nombrada viajó a París y allí estrecho un romance con el diplomático. A pesar de que Mitre le quitó a Alberdi su cargo de embajador, éste permaneció en París y no regresó a la Argentina sino 18 años después. Durante sus tres décadas parisinas vivió con su ama de llaves, Angelina Dauge, mujer soltera. Todos los veranos viajaba a Normandía, donde escribió “El crimen de la guerra” y otros libros. Con el correr de los años la familia de Angelina fue su familia. En 1879, después de 41 años volvió a Buenos Aires. Volvió a París y en altamar sufrió un ataque cerebral. El 19 de junio de 1884 Alberdi moría en una clínica y al día siguiente Angelina Dauge se desmayaba de dolor ante el cadáver de Alberdi, a quien la muerte atemperó como seductor de mujeres pero no impidió que sus ideas continuaran convenciendo a los amantes de la libertad y sus reglas para un porvenir. Feliz día colegas.