Una agente especial, frente a oscuros crímenes rituales

La verdad: una experiencia que está en sus escritos

“Creo que siempre me veo obligado a expresar alguna verdad de mi experiencia. No sé si mi experiencia es mejor, peor, más privilegiada o dañada que otras”, sostuvo Osgood Perkins acerca de la relación con su padre Anthony, fallecido cuando él tenía 18 años. “Sólo sé que son cosas mías las que pongo ahí, y siempre intento hacerlo al escribir. Me mantiene interesado y honesto, y siempre hay un nivel de verdad, no importa cuán fantástico sea todo”, agregó. Acerca de Nicolas Cage como protagonista, el director aseveró que “está en lo más alto de la profesión, es extremadamente inteligente y veloz; es como usar un cuchillo realmente afilado para cortar algo”.