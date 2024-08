Incertidumbre sobre el estreno de la ópera “Don Giovanni”

El aire acondicionado del coliseo está en service (con la idea de que entre en un costoso proceso de reparación amplio posterior, según se informó oficialmente a LA GACETA), pero la limpieza y refacción de lo imprescindible no concluirá a tiempo para el evento anual. Por este motivo se decidió institucionalmente (tras un diálogo entre los responsables de la puesta y las autoridades del Ente) postergar las funciones de la ópera y que tengan lugar el jueves 5, sábado 7 y domingo 8 del próximo mes. Esto implica, además, que la puesta tenga una representación menos de lo que estaba planteado inicialmente. En contrapartida, se destaca la voluntad del Ente de concretar el estreno, pese a los inconvenientes señalados. Aunque no es seguro que se lo concrete, si es que no se normalizan los ensayos.