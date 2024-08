El nuevo "10" que tiene Atlético Tucumán y que ilusiona a sus hinchas

“El grupo me recibió muy bien, me integraron rápidamente. Casi me quedo afuera del partido contra Central porque no llegaba la habilitación. Por suerte se pudo resolver rápido; pude viajar y sumar minutos”, expresó el delantero que ya palpita el partido con Racing: “Ví la atmosfera que hay en el estadio cada vez que juega el equipo y es notable. Esperemos que podamos conseguir un buen resultado para seguir arriba”, remató el jugador que debutó el lunes con la camiseta “21”, pero que desde el partido frente a la “Academia” utilizará el “10”, que quedó sin dueño desde la salida de Pereyra al fútbol de Estados Unidos. "Me gusta el número, lo pedí yo", finalizó el uruguayo.