Cartas de lectores: Loco cambalache

Balada para los locos jubilados que verán rodar la luna por Callao, con una banderita de taxi libre en la cabeza y un coro de astronautas gritándoles “¡Vivan los locos , locos! ¿Acaso son senadores , que quieren ganar 9 millones?” No ,si apenas somos 5 millones de jubilados y pensionados que estamos por debajo de la línea de pobreza, que pedimos con la ley de movilidad jubilatoria , nos paguen $ 1.300 más, que gentilmente los senadores nos volvieron a ilusionar, aprobando la ley que para Milei es una “estafa moral“ y con el apoyo de Macri , milanga de por medio, decidieron vetarla, tratándolos de “delincuentes, basuras , populistas y mentirosos a los senadores; además asegura y los acusa de que ellos están en la política de sacar plata a la gente, que el país no necesita dólares y que lo del levantamiento del cepo no depende de él. ¿Y? “Ya sé que estoy piantao, piantao”. Pero en este cambalache estamos dentro de un autito chocador manejado por un desquiciado a 200km x hora cantando “la vida me engañó… es lo mismo el que labura noche y día como un buey que el que roba, mata o está fuera de la ley… hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor “. Lamentablemente este manoseo es lo que ingratamente cosechamos por los años de trabajo y aportes, que bien los tenemos ganados. Solo nos queda pensar y decir que este odio a los abuelos jubilados puede generar el chispazo que haga volar todo por los aires y allá en el horno (o en las urnas) nos vamos a encontrar… somos locos, pero vidrio no comemos y la memoria no nos falla.