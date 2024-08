El fuerte mensaje de Jaldo a quienes "juegan a dos puntas": "¡No los queremos en el PJ!"

Jaldo también se refirió a la decisión del presidente Javier Milei de avanzar con el veto sobre el proyecto de ley de Movilidad Jubilatoria que se trata en el Congreso. "Todos sabemos que lo que cobran nuestros abuelos no les alcanza. Trabajaron toda la vida aportando para tener un futuro mejor, y no lo están teniendo", reflexionó. Sin embargo, aclaró que no está al tanto del efecto de la iniciativa en las arcas de la Nación. "Es como si la Legislatura sacara una ley cuyo impacto financiero me desequilibra las finanzas del Gobierno provincial, y no puedo pagar los sueldos en tiempo y forma. Por supuesto que no tendría problemas en vetársela, porque voy a priorizar la estabilidad y la paz social en la provincia. Pero lo doy como ejemplo. No conozco (los detalles de la movilidad jubilatoria)", analizó el mandatario.