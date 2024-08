Un pedido de recusación y los chats que originaron la discusión entre una jueza y un fiscal

"Empleado suyo"

Picón luego se pregunta por qué una magistrada debería mandar ese tipo de mensajes, y se contesta: “Porque evidentemente sus emociones, carácter o temperamento, invadieron injustificada e incontrolablemente su razón, equilibrio, templanza y prudencia, en tanto surge clara, de la redacción del mismo y su reacción, que me define en su ser interno como un ‘empleado suyo’ que obligatoriamente debía recibir esa llamada, y, al no ocurrir esto por las razones mencionadas, su che pibe’, por llamarlo de alguna manera y dispénsenme la coloquialidad, ‘no obedeció’”. Y afirmó: “La Dra. Ballesteros escribió lo que quiso escribir, esto es, que en su fuero interno se encuentra plenamente convencida y da por hecho que este fiscal tiene ‘minita o amant´’ y que a esa ‘minita o amante’ la trato como a la magistrada, al no responder su llamada inmediatamente. Esa y no otra es la visión de la Dra. Ballesteros respecto de mi persona. Eso es lo que ve y vería en mí la Sra. jueza en audiencias y juicios orales en los que intervenga este fiscal o la Unidad Fiscal que titularizo”. E involucró además a la cuestión de género. “Sí, porque pareciera que la violencia moral o psicológica y más aún en el ámbito laboral, es patrimonio exclusivo del hombre. Pareciera que si provienen de una mujer, no lo es. Pero en el caso particular además de la violencia moral en contra de este fiscal por parte de la Sra. jueza recusada, se hizo un desmedido abuso de autoridad, cargo y poder que posee la magistrada en relación a este Fiscal, o al menos esa y no otra fue su clara intención, y durante el ejercicio de sus funciones”, afirmó. “Expongo ante este Tribunal, la posibilidad de poner fin a la gratuidad injusta y desmedida de ser ofendido en el buen nombre y honor. La dignidad, integridad e intimidad de cada persona, merecen el más inquebrantable de los respetos. Y en el particular pareciera que por ser frecuente tolerar el insulto, la descalificación, la desacreditación, la difamación, la humillación, se debiera minimizar o naturalizar”, dijo, antes de reiterar el pedido de recusación contra la magistrada.