Nicolás Sánchez meditará si jugará el Torneo del Interior

“Fue algo soñado”, no dudó en calificar la conquista de hace pocas horas. La victoria ante Tucumán Rugby terminó de confirmar que Sánchez tomó una buena decisión al venir a su antiguo club y adquirir regularidad y minutos, si bien en un torneo amateur, pero jugando siempre. Algo que en sus últimos clubes no logró. “Esta puede ser la oportunidad, pensé cuando vine al club. Me sentía muy bien físicamente. Esa semana jugamos contra Huirapuca, lo decidí y rápido pedimos el pase desde Japón. “No me imaginaba que iba a tener tantos partidos y que jugaría la final. Fue una experiencia buenísima porque sentí que el tiempo no pasó. Algunas caras cambiaron, pero el sentimiento por el deporte no”, destacó el jugador con paso por el Top-14 francés y la Liga Japonesa.