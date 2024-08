La inflación se aceleró en la tercera semana de agosto y se aleja de la convergencia con el dólar

“En alimentos, el mes comenzó con un aumento fuerte que podría haber sido estacional, pero la tercera semana no mostró una disminución en la tendencia de aumentos superiores al 1% semanal, promediando un 3,4% mensual. La inflación núcleo entre mayo y julio se mantuvo estable en niveles de 3,7%-3,8%, y no parece que vaya a bajar mucho en agosto. Con una inflación núcleo de 3,5% y precios regulados en 5%, hemos elevado nuestra proyección de inflación para agosto a 3,8%, y no descartamos que pueda alcanzar un 4%”, estimaron.