La mirada de Julio Farías Cabello sobre el rugby actual: "Tenemos que volver a encontrarnos, saber que los clubes son sociales y formativos"

- Sumar competencia de calidad elite, codearnos y jugar todos los años contra los mejores, eleva tu nivel. En 2011 no teníamos Rugby Championship, lo empezamos a jugar en 2012 y en ese año ya empatamos con Sudáfrica; algo que fue una hazaña. Ahí empezaba a dar los primeros pasos el equipo en busca de lo que quizás hoy todavía no somos; porque creemos que Los Pumas pueden dar mucho más de acuerdo a la estructura y a la calidad de jugadores que tenemos. Hubo algunos lapsus en los que no se creció como debíamos, pero ya había un cambio, un rumbo bien marcado para donde queríamos ir. Creo que esa estructura los está llevando a que no sea tanta sorpresa ganarle a los All Blacks. Pablo Matera lo decía; no nos debe sorprender, o no debemos festejar de tal manera porque ya no es una sorpresa. O no debería serlo.