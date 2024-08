Los últimos hallazgos científicos revelan un incremento de microplásticos en el cerebro

Los hallazgos aparecieron en muestras de cerebro humano recolectadas durante autopsias a principios de 2024. Allí se encontraron más fragmentos diminutos de plástico en comparación con muestras obtenidas ocho años antes, según un informe preliminar publicado en mayo con el título "Bioaccumulation of microplastics in decedent human brains assessed by Pyrolysis Gas Chromatography-Mass Spectrometry". Este estudio aún no ha sido publicado por una revista científica, pero fue realizado por un cuerpo de investigadores especializados en las consecuencias de los microplásticos en el cuerpo humano, quienes ya publicaron diversas investigaciones anteriormente.