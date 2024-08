Carrera de Abogacía en el interior: aportes por $26 millones

Trece decretos

En el BO figuran 13 decretos por fondos específicos para el dictado de la carrera de Abogacía en estos cuatro municipios con apoyo de la Provincia mediante asistencias financieras, siendo la mayoría de ellas no reintegrables. En el caso de Monteros se inscribieron unos 270 alumnos. La Casa de Gobierno autorizó a través del Ministerio de Gobierno y Justicia cinco pagos “con cargo de oportuna rendición de cuentas” para “la cobertura de honorarios de docente, no docente, gastos administrativos y operativos correspondientes” por un total de $7,8 millones. Los desembolsos de abril, mayo, junio y julio ($6,7 millones en total) fueron no reintegrables, mientras que el de marzo (por $1,1 millones) no precisa si debe devolverse o no.