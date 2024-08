IA y datos biométricos: ¿la identidad en “hacke”?

La revista del MIT ha revelado recientemente que el Departamento de Seguridad Nacional (DSH) de Estados Unidos está desarrollando tecnologías de reconocimiento facial para rastrear identidades de niños migrantes a lo largo del tiempo, desde su primera infancia y a medida que maduran y envejecen. Hace referencia a un artículo publicado el 14 de agosto del corriente año por Eileen Guo (The US wants to use facial recognition to identify migrant children as they age) en el que se advierte que el objetivo del proyecto es mejorar los algoritmos de IA sobre datos biométricos. Si bien la información proviene del subdirector de la Oficina de Gestión de Identidad Biométrica del DSH, John Boyd, a la hora de confirmar la oficialidad del proyecto, las respuestas son ambiguas: se advierte que no han comenzado a recopilar datos y al mismo tiempo se señala que la Oficina “lo está financiando” y hasta se ha llegado a negar -luego de la publicación del MIT- que se quieran recopilar imágenes faciales de menores de 14 años.