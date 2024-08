Los Tarcos venció a Universitario, y logró el último boleto al Torneo del Interior A

Durante los primeros minutos, los del ex Aeropuerto fueron una tromba. Tanto que, al cabo de 15 minutos, ganaban 14-0, gracias a los tries de Esteban Amaya y Federico Lazarte, convertidos por su apertura Facundo Rodríguez. Y un rato después, luego de minutos donde “Uni” intentó un poco más, pero se mostró impreciso e indisciplinado, el propio Rodríguez anotó un nuevo try, luego de un scrum ganado en ataque, para el 21-0, gracias a su propia conversión. Universitario logró irse al descanso rompiendo el cero en el marcador, gracias al try de Tomás Vanni (convertido por Marcos Villagra), tras una intercepción de Martín Arregui.