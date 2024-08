Diego Flores acertó a tiempo con los cambios y San Martín de Tucumán rescató un punto valioso de Sarandí

No obstante, el doble tándem en mitad de cancha integrado con Gustavo Abregú y Matías Ignacio García, no estuvo tan preciso como en otros partidos. El oriundo de San Pablo falló demasiado en la distribución de pases y el ex Güemes de Santiago del Estero tampoco aportó demasiado en la contención del rival. Eso provocó que Ignacio Sabatini y Valentín Serrano prueben los reflejos de Franco Herrera, quien en su debut tuvo una labor correcta. A pesar del gol en contra de Diego Mastrángelo, el arquero santiagueño de 20 años no pasó sobresaltos, ni siquiera con el remate de Sabatini cuando se terminaba el partido.