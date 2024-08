Se realizará el cuarto simposio “La luz en el museo y el cuidado del patrimonio”

¿Cuál es el análisis que se hace desde el ILAV acerca de la situación de los museos tucumanos? “Es un momento difícil -comenta Ajmat-. Mucho no se ha podido renovar, tampoco hay mucho monitoreo. Pero no todo depende de una buena instalación, también es fundamental que la gente quiera ir. En un museo es difícil que se encuentre gente de menos de 35 o 40 años. Pero creo que no todo es plata, también hace falta creatividad; generar actividades que convoquen. Por ejemplo, la Noche de los Museos es un éxito”.