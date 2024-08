La historia de la cacica que lidera Unión del Valle en la Liga Tucumana

Los carnets en la mano, la planilla y el sabor agridulce. La felicidad no fue completa porque el resultado no acompañó a Unión del Valle -perdió 1-0 frente a Central Córdoba- en lo que fue el primer partido de la Liga Tucumana en Tafí del Valle. Sin embargo, Luján Sequeira Díaz se muestra satisfecha por cómo se desarrolló la jornada. Claro; la secretaría del club no sabía cuáles podían ser las expectativas del duelo que se disputo en los valles. Pero la misión fue cumplida. “Hay que juntar todos los carnets para que no se pierdan”, dijo a LA GACETA en la puerta del vestuario, a la espera de que los últimos jugadores dejen la autorización que les permite ser parte del torneo.