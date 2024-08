Planes de contingencia energética

Entonces, hay al menos tres problemas cuya intensidad aún no se dimensiona, pero que pueden agravarse en el futuro próximo. Por un lado, en la emergencia hay que maniobras de redistribución de todo el sistema, con equipos para reforzar las estaciones transformadoras de alta tensión, pero hace falta seguridad de que al menos la obra para Villa Quinteros se puede concluir a tiempo, mientras en el verano podría haber cortes como los del año pasado. Por otro lado, los usuarios todavía tienen que gestionar, frente a los aumentos del costo de la energía, el registro para los subsidios en caso de que les corresponda, tanto de luz como de gas, y tienen tiempo hasta el 4 de septiembre. Según el funcionario, aún quedan unos 100.000 usuarios de bajos ingresos económicos, que no están incluidos en los subsidios nacionales y que no han acudido a hacer la gestión. El tercer problema -dijo- es que en las provincias del Norte tenemos un subsidio de zona fría por ley y no de zona caliente, siendo que los veranos son tórridos. Hay un proyecto que deberían defender los diputados y senadores de Tucumán para cambiar las cosas.