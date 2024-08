El riesgo país se dispara y caen las acciones en Wall Street, luego del revés del Gobierno en Diputados

Milei, quien asumió en diciembre, tiene minoría en ambas cámaras legislativas y esto lo obliga a negociar cada proyecto de ley, en momentos que pugna por una masiva desregulación del Estado. "La incertidumbre es total y el contexto político no ayuda para nada. Lo de ayer en el Congreso, si bien es algo que pueden pasar, no es lo más conveniente y, en ese sentido, el Gobierno se olvida que no tiene mayorías en el congreso y debe consensuar", dice a Ámbito.com el analista financiero Leonardo Svirsky.