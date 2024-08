Un senador libertario votará en contra del Gobierno por los fondos para la SIDE

Luego explicó por qué no acompañara la iniciativa oficialista: “Yo estoy de acuerdo con las ideas, acá se dijo no hay plata y veníamos a ser un gobierno transparente y justamente se piden fondos reservados para la SIDE. Bueno señores, denle presupuesto a Prefectura, Gendarmería, a Policía federal, hay muchas maneras de hacerlo. Yo no me corro de las ideas por las cuales fuimos votados. Usted agarra las plataformas de campaña y ¿qué vinimos a hacer?, una Argentina distinta. Bueno, está monstruosidad de fondos reservados no es una Argentina distinta”.