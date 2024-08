VIDEO. La reforma constitucional aviva el quiebre en la UCR

Courel opinó que la oposición fue funcional al peronismo durante mucho tiempo y que eso debe cambiar. “No podemos ir a una reunión con Jaldo y simplemente decir ‘gracias por la invitación’. Es contundente el tema. Estamos trabajando en un proyecto de reforma política y de la Constitución. Es necesario hacerlo. El sistema de acople es clientelar. Crea pequeños caudillos en municipios, comunas y concejos deliberantes. Ha pervertido la política. Ha hecho que entre en la decadencia total desde 2006 (año de la última reforma de la Carta Magna)”, dijo. Agregó que no quiere que el partido sea el que decida si apoya o no una reforma. “Por eso nos apartamos”, acotó. Campero, por su parte, advirtió que la Constitución del año 2006 fue la más judicializada. “Es una equivocación grave que los radicales digan que no es necesaria una reforma”, opinó.