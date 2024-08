Incierto destino de un viajero demorado: no saben qué hacer

En el marco del Operativo Lapacho, el lunes cerca del mediodía, personal de ese puesto fronterizo que está sobre la ruta 34 en el límite con Salta, detuvo un micro particular al sospechar que era un tour de compras. Al detectar que no llevaban mercadería de contrabando, en un trámite de rutina, decidieron controlar la identidad de los pasajeros. Después de haber realizado la consulta en la base de datos, los uniformados descubrieron que uno de ellos no podía estar en nuestro territorio, ya que habría sido expulsado por una causa vinculada a drogas.