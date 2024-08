La Electra Light Band tocará “Último tren a Londres” en el Teatro San Martín

- Cada década adquiere sus rasgos de diversas influencias, y la música fue actor de peso en los 80 y 90. Los tributos y las re-versiones de grandes éxitos deben su resurgimiento a un par de factores; uno, el reconocimiento de la riqueza musical de esos momentos; y otro no menos importante, la nostalgia. Y cómo se reinventan. Una experiencia clara en este sentido me tocó vivir en 2010 con mis hijos, chicos ellos, a los que llevamos a escuchar a Paul McCartney en Buenos Aires. En un momento, Paul comienza “Live and let die”… y mi hija, que en esos momentos escuchaba Gun’s and Roses, gira y me dice orgullosa: - “mirá… ¡canta un tema de Gun’s!”. A lo que contesté riendo mucho: “no mi amor; ¡fue al revés!”.