Fernando Burlando, sobre el caso Loan Peña: "La investigación es un verdadero fracaso"

El abogado de la familia del pequeño, de cinco años, sostuvo que "el manejo de la Justicia en este caso es un verdadero fracaso". "La Policía es realmente desastrosa y continúan poniéndole trabas a la búsqueda de la verdad. Lo más importante es solamente una cosa: encontrar a Loan. No me interesan ellos (los detenidos), me interesa el pequeño. Esto es lo que no entiende la Justicia, que con todas estas mecánicas y procedimientos de corrupción ponen trabas a que conozcamos cuáles son los vínculos políticos emparentados con el narcotráfico, con la trata y con un sinnúmero de situaciones que lamentablemente pasan en Corrientes y que la gente ya dio cuenta", cuestionó.