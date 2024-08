Crema de almendras, un postre delicioso y saludable ¿cuáles son sus beneficios para la salud?

¿Cuáles son los beneficios de la crema de almendras?

Otro tipo de estas cremas es la no tan reconocida pasta de almendras. Este tipo de pasta no solo es deliciosa si no también un alimento rico en nutrientes. Entre los beneficios de este tipo de preparaciones se encuentran su aporte en grasas saludables, esencialmente ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, que son conocidos por sus beneficios para la salud cardiovascular. Estas grasas ayudan a reducir los niveles de colesterol LDL (malo) y aumentan el colesterol HDL (bueno), promoviendo así un corazón más saludable.