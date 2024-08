Tras el Congreso Internacional de alzheimer, Canelada reclamó la reglamentación de la ley

Por último, Canelada se refirió al Consejo de Alzheimer que se conformó recién este mes en la provincia de Tucumán. "No deja de ser importante que se haya dado un paso, por fin, y que se empiece a escuchar a las personas que más saben. Pero lo cierto es que esta comisión no era un requisito para reglamentar la ley. Hemos visto en el Congreso de Alzheimer a la intendenta Rossana Chahla, quien desde 2017 hasta 2021 tuvo cuatro años para reglamentar la ley. También estuvo allí su sucesor, el actual ministro, Luis Medina Ruiz. Es difícil de entender que no se hayan puesto colorados al presentarse, pero en buena hora si siete años después comprendieron la importancia de esta norma. Ahora, que no se pierda más tiempo".