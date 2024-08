Pablo Toviggino salió con los tapones de punta y fulminó a Lautaro Acosta: “Mano larga”

“Está todo contaminado. Lo que pasa es que no entiendo el criterio que se usa: a nosotros hace nueve meses que no nos dan un penal. Ayer vi Platense vs. Barracas y hubo una jugada con una mano acá afuera (de su volumen corporal) y sí fue penal, pero no lo cobraron. Y a nosotros, sí. ¿Y qué querés que te diga, lo que sabemos todos y que nadie puede decir porque te van a perjudicar más adelante? (…) Hay un dirigente que sale a contestar en Twitter a los jugadores”, dijo el delantero, en clara referencia a Pablo Toviggino. Hoy, el tesorero de AFA aprovechó para responder las críticas y cruzó al atacante.