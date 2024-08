Franja de Gaza: vivir con lo puesto porque escasea la ropa y el calzado

“Nunca pensé que un día no podría vestir a mis hijos”. Como el resto de los gazatíes, Safaa Yasine, desplazada de Ciudad de Gaza, vive con lo puesto desde hace más de 10 meses de guerra, un peligro sanitario allí donde apenas hay acceso al agua. “Cuando estaba embarazada, soñaba con vestir a mi hija con ropa bonita. Hoy, no tengo nada que ponerle”, se lamenta esta palestina de 38 años, refugiada en el campo de Al Mawasi, en el suroeste de la Franja de Gaza, escenario de una guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas desde el 7 de octubre. “La poca ropa que encontré antes de huir hacia el sur no era ni de su talla ni de la temporada correcta”, confiesa esta madre de familia. Faten Yuda tampoco tiene con qué vestir a su hijo, de 15 meses. “Crece cada día y su ropa ya no le queda bien, pero no he encontrado otra”, cuenta.