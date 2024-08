La montaña recibió emociones de todo tipo

Pedro Daniel Agüero no quería saber nada de prestar accesorios de carrera en competencia. Pero en esta ocasión se irá con otra percepción a su San Juan natal. “Me cansé de pedir. Hasta que pasó él”, contó Adrián Córdoba. Al tucumano se le rompió la pata de cambio y necesitaba una llave allen para solucionar el contratiempo mecánico. Fue el sanjuanino el que con mucha desconfianza le cedió la herramienta que tiene varias puntas hexagonales que permiten llegar a tornillos de difícil acceso. “Presté de todo en un montón de carreras y nunca devuelven nada”, contó Agüero. Justo cuando él se acercaba al escenario para pedir que le devuelvan el accesorio, hacía lo mismo Córdoba que le entregó la bolsita negra con la llave allen. Las devoluciones de Córdoba, no se quedaron ahí. “No pude solucionar lo de la bici y me prestaron una, pero no se quién”, reveló. Al mismo tiempo que “Rody” Acosta, locutor del evento, elogiaba el gesto, solicitaba que se acerquen con la bicicleta de Córdoba. A los pocos minutos, apareció la persona que se había quedado con el rodado averiado. El biker pudo correr por la publicación que se hizo en LA GACETA. “Se formó una pareja”, reconoció. Córdoba se quedó sin compañero y el rosarino Cristian Forte lo contactó tras leer la nota.