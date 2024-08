Cartas de lectores: estudiar los costos energéticos

En mi Tucumán siempre quise conocer los costos del abastecimiento de la energía eléctrica, sus rendimientos y los beneficios. Los diques El Cadillal, Pueblo Viejo y Escaba fueron los principales proveedores de energía a usinas de varios departamentos. También tengo conocimiento de la interconexión nacional que abastece a la usina de El Bracho que fracciona tensión para las usinas de Villa Quinteros, San Miguel de Tucumán y a un departamento del Noreste catamarqueño. También sabemos que ingenios azucareros pueden reproducir energía a poblaciones cercanas. La energía solar y el litio no son explotadas; en mi razonamiento el Estado -nacional y provincial-, conjuntamente con universidades, deberían estudiar la situación energética mediante análisis y costo para el abastecimiento producción, transporte, suministro, calidad y mantenimiento, sin olvidar los beneficios que otorga el Estado a la proveedora de servicio eléctrico. Señores, la situación socioeconómica es caótica; los gobiernos deben trabajar con profesionales idóneos para cuidar el medio ambiente, el agua, que es la materia prima del ser humano, para riego de sembradíos y para la producción de energía y para tantas cosas útiles de los seres vivientes. A veces me preguntó de qué serviría aumentar las tarifas si no hubiera agua; respetemos la naturaleza y lo que Dios nos brinda; cuidemos la economía del ciudadano y su bienestar.