Tucumán Rugby está más vivo que nunca tras ganarle en muerte súbita a Universitario

La sanción fue lejos del ingoal y hacia el sector derecho del campo de juego. Deliberación de por medio, la decisión fue pegar hacia la hache antes que pedir un scrum. El silencio de tumba se escuchaba en la cancha y acompañó la patada de Tomas Witte. El pateador designado, que no había comenzado muy fino ya que erró dos penales al comienzo del partido, no tenía una misión fácil de cumplir. “Era justo la última para empatar. Los chicos me dieron más confianza de la que yo tenía”, reconoció. La trayectoria de la ovalada tuvo un particular rumbo que hizo sostener la respiración: la pelota parecía irse por el poste izquierdo, pero finalmente cambió de dirección. “Sí, hace una comba. No se si lo entreno, pero de ese costado, con pie cruzado, sale así”, comentó Witte.