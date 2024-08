Atlético Tucumán intentará extender su buen momento frente a Estudiantes

No hay dudas que el estadio hoy será una caldera. Más allá de la celebración del Día del Niño (vale recordar que los menores de 12 años podrán ingresar sin cargo -acompañados por un mayor-) el horario y el día invita a los “Decanos” a presenciar in situ el partido. La inyección anímica que le imprimió Sava a este plantel es impresionante y ya empezó a dar sus frutos. En Atlético todos están convencidos, es más, hasta no tienen miedo de decirlo públicamente; lo cual demuestra que llevan ese sentimiento a flor de piel.