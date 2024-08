Feria de Editores 2024

Con respecto a la circulación de los libros editados y escritos en Tucumán, considera que la buena distribución es un punto clave. “Los autores tucumanos y las editoriales tienen poco espacio para la venta, que es el último eslabón en la cadena de producción. Nuestra librería recibe constantemente ediciones locales, muchas de las cuales las acercan los propios escritores. Y esa es la realidad, no todos acceden a un circuito formal de distribución, ya sea a través de las propias editoriales o de distribuidores. De todas maneras, aunque esto sucediera, hay que formar a los lectores en la búsqueda de nuevos escritores, tucumanos o no, que no sean siempre los que ofrece el mercado. Es un trabajo que en el caso de la librería lo hacemos a través de los talleres y los clubes de lectura que funcionan aquí. Creo que debería replicarse mucho más, desde otros sectores vinculados a la cultura de la provincia. En todo caso, la compra de un libro es la punta del iceberg, por debajo tienen que existir lectores ávidos que busquen lo distinto, pero ¿cómo van a buscar algo diferente si no se les ofrece, si no lo ven, si no reciben reseñas y críticas que les despierten el interés? Creo que aquí las librerías independientes tenemos un rol clave y una oportunidad”. Tanto como los suplementos culturales, podríamos agregar, indispensables para la difusión de la buena literatura.