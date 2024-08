Cartas de Lectores I: San Martín

El 17 de agosto pasó a la inmortalidad el “Santo de la espada”, el General José de San Martín. Con tal motivo, en la Semana Sanmartiniana me llegó un video filmado magníficamente por los alumnos del 4° Año de la Escuela Secundaria Dr. Manuel Quintana, de la Comuna de Río Seco. Guiados por la profe Cecilia, nos muestran y desarrollan una y la primera Máxima del Gral. San Martín “Humanizar el carácter y hacerlo sensible, aún con los insectos que nos perjudican“, a través de una actuación de los alumnos nos explican que debemos ser más humanos y comprensibles con aquellas personas que nos causan problemas y no nos llevamos bien. Muy bien 10, comunidad de Río Seco, con jóvenes y profesores de la categoría de ustedes, que desde la profundidad de nuestro interior tucumano nos inundan de enseñanzas y principios, pese a tener el Río Seco, el corazón les rebalsa de amor y empuje que nos llevan a pensar que pese a las dificultades, no todo está perdido y que estas son las fuerzas de nuestro interior que necesitamos para que Tucumán se levante y avance.