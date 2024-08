Crisis energética: “Hace 14 años que la Provincia está en emergencia”, afirmó José Seleme

“Con los datos que proporcionó Ascárate, no podemos más que pensar que seguramente se volverán a experimentar cortes masivos de energía eléctrica en las épocas de mayor calor. La gente no aguanta más, está agobiada por los incrementos, no puede afrontar los elevados costos de las últimas facturas de servicios y encima de todo esto le informan que es probable que empeore. Queremos que el gobierno explique por qué no se hicieron las obras necesarias y qué esperan para resolver la situación. Dejen de pensar en la política y piensen por una vez en la gente”, finalizó.