Las Pastillas del Abuelo: “La creatividad siempre debe estar prendida”

- Sucedió de la misma forma que cuando grabamos con Rubén Rada, con Abel Pintos, con Ciro... Hay algunas colaboraciones que todavía no te puedo contar. Todo surgió por los 20 años de la banda; empezamos a reencontrarnos con estas canciones, con otras nuevas, y nos pareció oportuno grabar algo que represente este momento de la banda. Por eso elegimos algunos temas viejos y otros nuevos, como para darles espacio y que el disco no sea sólo una cuestión de nostalgia. En eso invitamos a gente que fue generosa con nosotros, con la que pegamos buena onda. En el caso de Ke Personajes, no lo conocíamos, pero nos parecía que artísticamente el pibe (Emanuel Noir, el vocalista de cumbia) tenía algo interesante artísticamente para aportarle a la canción.