Si querés dormir bien, debés controlar el horario de ejercicio, según un estudio de Harvard

Los investigadores de Harvard analizaron 23 estudios que evaluaron el inicio y la calidad del sueño en adultos sanos que realizaron una sola sesión de ejercicio nocturno en comparación con adultos similares que no lo hicieron. Descubrieron que no solo el ejercicio nocturno no afectaba el sueño, sino que parecía ayudar a las personas a quedarse dormidas más rápido y pasar más tiempo en sueño profundo. Sin embargo, aquellos que hicieron ejercicio de alta intensidad, como entrenamiento por intervalos, menos de una hora antes de acostarse, tardaron más en conciliar el sueño y tuvieron un descanso de peor calidad.