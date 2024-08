Trasmontaña 2024: un desafío que trasciende fronteras y atrae a bikers de todo el país

Mientras ultima detalles en su stand para el día de inscripciones, Caraccioli no desvía la vista del objetivo. “Es un rally muy completo y tiene el condimento que se corre de a dos. Las dificultades y los problemas se multiplican en ese sentido. Eso es lo lindo de esta carrera”, dijo “Lucho”, que todavía no se acostumbra a las altas temperaturas de Tucumán. “Vivo en un lugar con mucho viento y frío. El 95% de las veces que vengo al Trasmontaña, me encuentro con este clima que para mí es hostil, súper cálido. Pero se comparte con muchos amigos y hay que aprovecharlo”, concluyó.