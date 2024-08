Cartas de lectores: niños pobres

Según la última encuesta de Unicef en el primer trimestre del 2024, un millón de chicos se van a dormir sin cenar en Argentina (hoy, un millón y medio aproximado ) y 4,5 millones de familias se saltean alguna comida durante el día. Más de siete millones de niños viven en la pobreza en nuestro país. La pobreza llegó al 54,9% y la indigencia al 20,3%; además, 10 millones de niños comen menos carne y lácteos. Los ingresos de casi la mitad de los hogares no alcanzan para cubrir los gastos básicos de alimentación, salud y educación; casi todos estos valores en la actualidad se duplicaron, pero como lo que nos sobra es plata, seguimos enviando las reservas de oro a los ingleses. ¿Qué me parece? Las estamos comprando a nuestras Islas Malvinas. Argentina, país generoso; al otro lado de la grieta está lo que más le preocupa, las andanzas y los “piquitos“ con la Yuyito, o la nueva telenovela de Alberto y Fabiola , en varios capítulos, o las historias ocultas en la Quinta Presidencial de Olivos y la Casa Rosada, que la están convirtiendo en “La Casa Rosita”. El último dato: 25 millones de argentinos son pobres; a Loan todavía no lo encontraron y se aproxima el Día del Niño… aunque solo les alcance para darles un beso, háganlo y que pasen un lindo día y si hay pobreza que no se note . ¡Feliz día a Loan, esté donde esté, y a todos los niños!