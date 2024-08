Tendencia: por qué cada vez más gente se anima a viajar sola

Obviamente, un tema que se repite en todos los testimonios de gente que viaja sola o que está planeando hacerlo es qué pasa si se tiene un accidente o problema de salud y nadie está ahí para ayudar. Con más razón, saber inglés para poder hacerse entender, cobra una importancia clave en caso de emergencia. Incluso si la situación no es riesgosa, conocer el idioma es ventajoso por ejemplo para regatear en los Thrift shops (locales de venta de segunda mano), que ahora están tan de moda. "It is too expensive, do you have any cheaper ones?" ("Están muy caros, tenés alguno más barato?") es una frase que puede hacer que algo termine costando sólo una fracción de su valor original, explica Sylvia Johnson, experta en lenguaje de Preply,.