Cartas de lectores: plazas y placeros

Las plazas que conocí en mi infancia eran estupendas. En ellas era posible vivir cada estación del año disfrutando sus particularidades ya que transcurrían de los mil tonos de verde a otros tantos colores y siempre se encontraban flores que aportaban pigmentos temporales; y junto a ese despliegue colorido los siempre verdes naranjos aportaban su aroma a azares o sus frutas, con lo que remarcaban a cualquier visitante que se encontraba en el Jardín de la República. No quiero hablar sobre la necesidad o no de las últimas remodelaciones realizadas porque ya hubo suficientes polémicas y debates. Sin embargo, creo que es justo agradecer a la actual intendenta el esfuerzo realizado para devolver su verde esplendor a la Plaza Independencia; sin embargo, al pensarlo me surge una duda. ¿Van a hacer lo mismo con la Plaza San Martín, la Belgrano, la Urquiza, la Irigoyen y la Alberdi? ¿Pondrán placeros nuevamente en toda la ciudad? ¿Correrán la misma suerte todas las plazoletas y placitas barriales? O acaso esta buena obra es sólo un amague, porque lo importante es lucirla desde algunas oficinas y que los turistas comenten la belleza de ese espacio.