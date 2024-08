Se agravó la quema de cañaverales en el sur tucumano: se apagan hasta cinco incendios diarios

“No somos culpables”

Mónica Dávalos, dirigente de los Cañeros del Este, dijo a LG Play que la quema de cañaverales ”es una preocupación” que vienen planteando desde hace tiempo, pero que este año se profundizó. “Las heladas se anticiparon y fueron severas. Las plantas estuvieron expuestas a menos de seis grados durante 40 horas. Eso hizo que fermente el jugo de la caña y que se convierta casi en alcohol. De esta forma adquirió más combustibilidad. A esto se suma la sequía que hay”, explicó. Dijo que hay incendios que se desatan en las banquinas y una chispa que salta a los cañaverales, estos terminan envueltos en llamas. “Nos preocupa que se diga que los culpables son los cañeros. Pues está más que demostrado que a nosotros no nos conviene para nada quemar las cañas de pie porque perdemos rendimientos. Con las heladas se convierten en algo que carece de valor productivo y económico. Antiguamente era la forma de eliminar todas las hojas de la caña, pero tampoco se hacía en pie”, indicó. De todos admitió que algunas fincas instrumentan esa práctica de forma controlada en razón de que encuentran en zona en donde no pueden ingresar las cosechadoras y hacer la cosecha. Dávalo informó que en una reciente reunión con funcionarios del gobierno estos advirtieron que van a ser rigurosos contra quienes procedan a quemar caña. “Nos advirtieron que en cada incendio se va a investigar a fin de identificar a los responsables. Ahora se sanciona directamente al propietario de la finca, que por tal condición ya es hallado culpable, cuando la mayoría no lo somos”, añadió. Frente a esta situación la dirigente dijo que el sector planteó la posibilidad de que se proceda a modificar la ley que castiga al propietario de la finca en que se desató el fuego.