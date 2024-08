En picada: las ventas de celulares y notebooks cayeron 58% en el primer semestre

Por último, el especialista Enrique Carrier apuntó a varios factores que habrían incidido en la baja de las ventas. “En primer lugar, hay que hablar de una suba del dólar desde diciembre, sobre todo en los primeros meses, aunque luego se quedó. También hubo un arrastre de restricciones de acceso al dólar oficial, lo que obligó a usar dólares financieros cuando no blues. Y, por último, hay un tema de recambio: las computadoras nuevas y también los celulares no ofrecen mejoras significativas en el uso. A modo de ejemplo, tengo una computadora que tiene 10 años y no me impide utilizar ninguna de las aplicaciones de oficina (básicamente Office y navegador). La computadora que uso habitualmente tiene 5 años y no siento ninguna necesidad de cambiarla”, concluyó.