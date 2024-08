Jugó en Atlético Tucumán, estuvo en la última temporada en Gimnasia de Jujuy y se fue a un destino exótico

"Días después, realizando comprobaciones rutinarias en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino -SISA-, el cuerpo médico del club detecta que el análisis realizado a Mauro Osores por la bioquímica María C. Albornoz de Romero figura con resultado NO DETECTABLE. Al comunicarse con la profesional, ella envía el comprobante del resultado del análisis constatando el resultado NO DETECTABLE", explicaron en aquella oportunidad. “Queda demostrado que el certificado presentado es apócrifo, y a esto se suma la injustificada inasistencia al entrenamiento del plantel profesional convocado para el día 31 de enero de 2022 a las 18, en el complejo José Salmoiraghi", añadieron.