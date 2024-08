Copa Sudamericana: Diego Martínez recuperó a Lema y espera por Cavani y Rojo

Sin embargo, el ex Belgrano, en aquel encuentro terminó complicado en lo físico y desde entonces no volvió a sumar minutos. Según lo que probó Martínez en la práctica de ayer, Lema jugaría desde el arranque junto a Gary Medel y el que saldría del “11” sería Nicolás Figal, quien no tuvo un buen rendimiento ante Independiente Rivadavia y hasta cometió un penal grosero. Mientras tanto, Marcos Rojo continúa trabajando en la recuperación de una lesión muscular y en el ensayo de esta tarde, el DT definirá si lo cita para el cruce con los brasileros o no.