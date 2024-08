Conflicto por la SUBE: "La ignorancia es el cultivo deliberado de la estupidez", le dijo Romero a Arnedo

A través de un escrito, Romero no tardó en desestimar las declaraciones de Arnedo, comenzando por la supuesta falta de transparencia en la asignación de recursos que la SUBE vendría a corregir. "El Señor del Clima -le dice- afirma que la SUBE traerá transparencia en la asignación de recursos, cuando hoy la Nación no aporta nada de compensación tarifaria; solo lo hace la provincia con $3.000 millones mensuales, cuya distribución se realiza de acuerdo al Artículo 2° de la Ley 9773", sostuvo Romero. Y añadió, en tono desafiante: "¿Acaso está acusando al gobernador (Osvaldo) Jaldo de no ser transparente?".