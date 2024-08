Precauciones ante estafas en redes sociales

Los funcionarios de las oficinas de lucha contra el ciberdelito reconocen la dificultad de persecución en algunos casos. “Estamos trabajando codo a codo con el Ministerio Público para desactivar estas tendencias delictivas”, dijo un funcionario policial, pero al mismo tiempo reconoció que hay grises legales para controlar las operaciones en el mundo virtual. Por ello se advierten que son necesarias precauciones al operar tanto en el mundo virtual como el físico, a fin de evitar lo máximo posible las maniobras. No dar datos a desconocidos, cargar juntas las tarjetas con chips para que no sean clonadas, denunciar las compras que no se reconocen como propias, presentarse ante la Policía. Ante el riesgo nuevo de que con un aparato desbloqueador los ladrones puedan llevarse el auto, no dejarlo estacionado en la vía pública, o no siempre en el mismo lugar; o bien con un trabavolante.