Motivado por el sueño de su papá que murió en pandemia trabajo como voluntario en los Juegos Olímpicos

“Fue distinto escoltarlos en la Clausura. Ya había pasado todo el estrés. No había muchos atletas y todos estaban en un modo más de disfrute”, percibió. Fue en ese momento que se animó a omitir un poco el pedido de los organizadores de no incomodar a los atletas. “Es la semana más importante de sus vidas. Lo vi a Nadal, a Alcaraz, a Murray, pero no me animé. ¿‘El Maligno’? Un tipazo”, dijo “Ale”. “Yo estaba en shock de estar hablando con él”, explicó el encuentro con el medallista olímpico en BMX Freestyle. “Es muy humilde. Me preguntaba cómo había aplicado desde Tucumán”, es el recuerdo, además de la foto, que tiene del cordobés José Augusto Torres Gil.