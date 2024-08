Bancos de suplentes de piedra, una cacica planillera y el sueño del "pucará" futbolero

Luján Sequeira Díaz es una de las pioneras de Unión del Valle. “Además de que me gusta el fútbol siempre fui colaboradora del club La Plata, que está en el barrio La Angostura. Desde los 21 años que soy delegada y me sedujo el proyecto de Unión. Como soy conocida, me propusieron como secretaria y acepté porque conozco a la mayoría de los jóvenes de El Mollar. Espero que esto pueda brindarles una oportunidad”, comentó la joven, que valoró el apoyo de los 800 tafinistos. “Es mucho trabajo. Implica una gran logística. Además, me encargo de todo lo que es el cargado de planillas con dos horas de anticipación. También le colaboró a las mujeres que vienen a vender de todo”, agregó.