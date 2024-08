Petri le reclama a la Justicia que dicte la prisión preventiva para Alberto Fernández

El ministro de Defensa advirtió: “Cuando hay pruebas tan evidentes, y cuando hay violencia, y además cuando se dan los dos presupuestos procesales que habilitan el dictado de la prisión preventiva, que es el peligro de fuga o el peligro de entorpecimiento, la respuesta inmediata prácticamente diría de un 90% de la Justicia en estos casos, o 95%, es dictar la prisión preventiva”.



Petri agregó, en declaraciones a Radio Rivadavia: “Entonces llama la atención y sorprende que todavía en este caso, teniendo en cuenta que existe asimetría de poder, además teniendo en cuenta que existe efectivamente la posibilidad de entorpecer el esclarecimiento de estos hechos, porque hasta ahora vimos la punta del ovillo, probablemente. Y quizás esa punta del ovillo esté probada, pero lo que no podemos garantizar es que no exista una continuación de delitos que eventualmente se intenten encubrir y tapar a partir del poder que se ejerció y que eventualmente se pueda ya ejercer”.

El ministro de Defensa consideró que las fotos y videos que aparecieron tras la denuncia por violencia de género de la ex primera dama al expresidente “dan cuenta de cómo Alberto Fernández ejerció el poder durante los cuatro años”. Se trata de las fotos de Yañez con golpes y los videos del exmandatario con la periodista, Tamara Pettinato, mientras tomaba alcohol en el despacho presidencial de la Casa Rosada.